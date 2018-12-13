Петербург захлестнула очередная волна эвакуаций

Распорядок дня изменился у школьников, студентов и посетителей женской консультации.

Днем 13 мая в соцсетях появились сообщения о внеплановой эвакуации нескольких петербургских школ в разных районах города. По информации портала "Мегаполис", внеплановые перемены образовались у учеников минимум десяти учебных заведений: 118-й школе в Красногвардейском районе, 110-й школе в Выборгском, 291-й школе и 271-й гимназии в Красносельском районе. Кроме того, в этот список вошли 538-я, 282-я, 283-я и 250-я школа в Кировском районе, школа №354 в Авиагородке и 246-я школа в Приморском районе.

Также в соцсетях появились аналогичные сообщения, связанные с колледжем Санкт-Петербургского технического колледжа управления и коммерции (ТКУиК) и Педагогическим колледжем №4 на улице Замшина. Кроме того, в "телефонном терроризме" пользователи подозревают тех, из-за кого на улицу вышли посетители женской консультации при роддоме №10 на улице Тамбасова и Покровской больницы на Васильевском острове.

По данным Piter.TV, волна эвакуаций также захлестнула здание медицинского факультета СПбГУ на 21-й линии Васильевского острова. На записи, которой поделился наш корреспондент, видно, как на месте происшествия работают экстренные службы.

Фото: @megapolisonline / Telegram

Видео: Piter.TV