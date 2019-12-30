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После новогодних выходных в Петербурге вновь эвакуируют суды
Сегодня, 10:16
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himif

После новогодних выходных в Петербурге вновь эвакуируют суды

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В первый рабочий день января побеспокоили также аэропорт, продуктовые магазины и роддома.

Первый рабочий день после череды новогодних и рождественских выходных обернулся для петербургских учреждений новыми эвакуациями, сообщили 9 января в объединенной пресс-службе судов города. В сообщении пресс-службы отмечается, что на "работу" вышли все те же знакомые по месяцу навязчивых писем о минировании анонимы. На этот раз неизвестные призывают "крепиться" и ждать лето.

Эвакуации традиционно прошлись по районным судам города, а также были обещаны аэропорту Пулково, пяти роддомам и магазинам двух популярных сетей. 

В последний раз анонимы тревожили город в прошлом году, 27 декабря. 

Также мы рассказывали, что после новогодних праздников в Неве снизился уровень воды.

Фото: Piter.TV

Теги: волна ложных минирований, новогодние выходные, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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