После новогодних выходных в Петербурге вновь эвакуируют суды

В первый рабочий день января побеспокоили также аэропорт, продуктовые магазины и роддома.

Первый рабочий день после череды новогодних и рождественских выходных обернулся для петербургских учреждений новыми эвакуациями, сообщили 9 января в объединенной пресс-службе судов города. В сообщении пресс-службы отмечается, что на "работу" вышли все те же знакомые по месяцу навязчивых писем о минировании анонимы. На этот раз неизвестные призывают "крепиться" и ждать лето.

Эвакуации традиционно прошлись по районным судам города, а также были обещаны аэропорту Пулково, пяти роддомам и магазинам двух популярных сетей.

В последний раз анонимы тревожили город в прошлом году, 27 декабря.

Также мы рассказывали, что после новогодних праздников в Неве снизился уровень воды.

Фото: Piter.TV