По состоянию на 7 часов утра опустился до отметки в 67 сантиметров.

В четверг, 9 января, стало известно, что после новогодних праздников в Неве снизился уровень воды. Об этом сообщает Горный университет со ссылкой на данные гидропоста.

Согласно данным экспертов, около 7 утра уровень воды опустился до отметки в 67 сантиметров.

Отмечается, что в среду уровень воды в Неве повысился на 15 сантиметров за два часа. Специалисты утверждают, что наводнениями считаются подъёмы уровня воды более, чем на 160 см над ординаром. В данный момент петербуржцам не о чем беспокоиться.

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