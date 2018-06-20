Волна ложных минирований выгнала на улицы Петербурга почти 4 тысячи человек

Неизвестные сообщили о бомбах в нескольких торговых центрах.

В четверг, 4 апреля, в Петербурге прошла очередная волна ложных минирований. Из-за этого были эвакуированы почти 4 тысячи человек. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Неизвестные позвонили в отделы полиции Красносельского и Адмиралтейского районов и сообщили о бомбах в нескольких торговых центрах города. Девять потенциально опасных точек осматривали 96 сотрудников полиции. Из четырех зданий вывели 3712 человек. Проверка закончилась к 21:30. Ничего подозрительного в ТЦ не обнаружили.

Известно, что один из звонков поступил с номера, зарегистрированного на 35-летнюю жительницу Перми. Полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург