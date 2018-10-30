Под Иркутском загорелась школа во время уроков

Появилось видео полыхающей школы.

В одном из сел Иркутской области во время уроков загорелась деревянная школа.

ЧП произошло в селе Казачинское Казачинско-Ленского района Иркутской области в половине 9го утра, когда уже шли уроки. Пожар возник на кровле отдельно стоящего здания, в котором был спортивный зал. Учителя эвакуировали учеников из загоревшегося здания.

Площадь возгорания составила 450 квадратных метров. В 11.06 (местное время) пожар полностью ликвидирован. Сейчас специалистам предстоит выяснить причину возгорания.

Видео и фото: ВК, Инцидент Иркутск