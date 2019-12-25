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В школе №588 Колпинского района загорелся кабинет директора
Сегодня, 19:55
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smirenny

В школе №588 Колпинского района загорелся кабинет директора

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К моменту возгорания учебные занятия были окончены.

Вечером во вторник, 9 февраля, в школе №588 Колпинского района на Тверской улице, дом 54, заметили пожар, сообщило региональное управление МЧС.

Сообщение о пожаре поступило около 18:26. Отмечается, что возгорание произошло на втором этаже в кабинете директора: обгорела обстановка на площади 15 квадратных метров. 

На момент возникновения пожара учебный процесс завершён. В здании были 3 человека персонала, не пострадали

отметили в пресс-службе.

Через двадцать минут пожарные локализовали возгорание. 

Ранее мы писали, что мальчику, который лишился двух ног в Петербурге, вручили благодарность.

Фото: Piter.TV

Теги: колпинский район, пожар, пожар в школе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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