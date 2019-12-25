В школе №588 Колпинского района загорелся кабинет директора

К моменту возгорания учебные занятия были окончены.

Вечером во вторник, 9 февраля, в школе №588 Колпинского района на Тверской улице, дом 54, заметили пожар, сообщило региональное управление МЧС.

Сообщение о пожаре поступило около 18:26. Отмечается, что возгорание произошло на втором этаже в кабинете директора: обгорела обстановка на площади 15 квадратных метров.

На момент возникновения пожара учебный процесс завершён. В здании были 3 человека персонала, не пострадали отметили в пресс-службе.

Через двадцать минут пожарные локализовали возгорание.

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Фото: Piter.TV