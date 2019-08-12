Мальчику, который лишился двух ног в Петербурге, вручили благодарность

Пострадавший в несчастном случае мальчик помогает правоохранительным органам проводить профилактические мероприятия для несовершеннолетних.

Во вторник, 9 февраля, представитель Северо-Западной транспортной прокуратуры навестила Аркадия Аксёнова в больнице и вручила ему благодарность и подарки. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Аркадию Аксенову поблагодарили за участие в профилактических мероприятиях прокуратуры с несовершеннолетними по вопросам детского травматизма на железной дороге и борьбе с "зацепингом", твердость духа и целеустремленность. Также представители прокуратуры поблагодарили родителей мальчика за взаимодействие.

Напомним, что прокуратура провела проверку, в ходе которой было установлено, что на участке, где травмировался Аксенов, не было запрещающих проход табличек в зоне повышенной опасности. Помимо этого не был обеспечен закон о транспортной безопасности.

Ранее мы писали, что прокуратура проверила станцию, где мальчику поездом отрезало ноги.

Фото: Piter.TV