Прокуратура проверила станцию, где мальчику поездом отрезало ноги

11-летний мальчик попал под поезд на железнодорожной станции Санкт-Петербург – Товарный – Витебский.

Региональное управление следственного комитета проводит проверку несчастного случая, который произошел в декабре прошлого года: 11-летний мальчик пытался зацепиться за вагон, но соскользнул и упал на рельсы. Северо-Западная транспортная прокуратура выясняет обстоятельства происшествия. Об этом сообщили в ведомстве.

Школьник до сих пор находится в больнице, он лишился обеих ног. Отметим, что после случившегося завели уголовное дело. В четверг, 28 января, исполняющий обязанности петербургского транспортного прокурора Роман Терентьев и заместитель Алексей Оптовкин выехали на место происшествия. Кроме того, там прошло совещание с поднадзорными и контролирующими органами.

Мальчик и его мама будут помогать ведомству, а также участвовать в профилактических мероприятиях с детьми.

Ранее мы писали, что в Петербурге после попадания 11-летнего мальчика под поезд возбудили дело.

Фото: Piter.TV