В Петербурге после попадания 11-летнего мальчика под поезд возбудили дело

Дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".

В Петербурге возбудили уголовное дело после попадания 11-летнего мальчика под поезд. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Северной столице.

Напомним, что подросток лишился ног на ж/д переезде во Фрунзенском районе. По данным СЗТП, машинист маневрового поезда заметил на железнодорожных путях несовершеннолетнего без ноги и вызвал скорую помощь. Ребенка доставили в больницу и полностью ампутировали ноги.

В данный момент выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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