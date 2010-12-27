Кроме судов в Петербурге "минировали" Смольный, Мариинский дворец, прокуратуру и СК

Всего из-за ложных сообщений рабочие места покинули 1100 человек.

Вчера, 29 ноября, в Северной столице кроме судов города также "минировали" Смольный, Мариинский дворец, прокуратуру и Следственный комитет, сообщило АН "Оперативное прикрытие".

По информации агентства, электронные письма с угрозами начали поступать около 13:37. Сообщение гласило: "Ваше здание заминировано, ведется видеонаблюдение за входами и подъездами, при появлении оцепления и взрывотехников – будет активирована взрывчатка. Сообщения будут приходить пока Константин Малофеев не вернет 120 биткоинов, украденных с биржи WEX".

Письма поступили в районные прокуратуры и следственные комитеты Кировского, Невского, Приморского и Колпинского районов. В сообщениях, которые поступили в Василеостровском, Центральном, Пушкинском, Адмиралтейском и Колпинском районах указывалось также, что "заминированы" Правительство Петербурга и Законодательное собрание.

Всего за один день было "заминировано" 20 зданий различных городских учреждений. В мероприятиях осмотра задействованы 142 сотрудника МВД. Эвакуировано из зданий 1056 человек.

Отмечается также, что сообщения о "минировании" коснулись и Ленинградской области. Вечером, 29 ноября, в службу "112" поступило сообщение, что на станции метро "Улица Дыбенко" находится бомба. Станцию осмотрели с собакой и не обнаружили взрывчатых веществ или взрывных устройств. Эвакуация пассажиров не проводилась.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, Piter.TV сообщал, что девять районных судов Петербурга 29 ноября прервали работу из-за сообщений о минировании.

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