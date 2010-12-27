Девять районных судов Петербурга снова прервали работу из-за сообщений о минировании

Учреждения второй день подряд вынуждены эвакуировать сотрудников и посетителей.

Заключительный рабочий день недели, 29 ноября, оказался нервным для сотрудников и посетителей девяти районных судов Петербурга. Всем учреждениям пришлось эвакуироваться.

В 13.54 объединенная пресс-служба судов города сообщила о минировании первого учреждения в Приморском районе. Следом за ним тут же последовал Выборгский, десятью минутами позже – Невский, а затем Петродворцовый, Красногвардейский, Колпинский, Василеостровский и Дзержинский. Быстро восстановить работу после проверки служб смогли Петродворцовый, Выборгский и Красногвардейский, но пока сотрудники трех учреждений вздохнули с облегчением, объявили об эвакуации Пушкинского суда.

На данный момент к работе вернулся суд на Васильевском острове, в остальных еще ведется проверка.

Возможно, что в эвакуациях 29 ноября виноваты те же анонимные угрозы, что высылались по петербургским судам вчера. Точных сведений на этот счет пока не поступало. Сегодняшняя волна эвакуаций прошлась по тем же судам города, что и 28 ноября. Напомним, что анонимы сообщали о минировании зданий и требовали предпринимателя Константина Малофеева вернуть некий биткоиновый долг. Сам бизнесмен назвал случившиеся дискредитацией своего имени.

Фото: Piter.TV