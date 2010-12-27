В Петербурге за сутки эвакуировали девять судов

Из-за писем анонимов на улицу вывели 1 тысячу 329 человек.

В четверг, 28 ноября, в Петербурге эвакуировали девять зданий судов. В результате на улицу вывели 1 тысячу 329 человек. Об этом пишет gazeta.spb.ru.

Причиной массовых эвакуаций стали сообщения анонимов. На электронные адреса судов пришли письма с угрозами взрыва. Злоумышленники требовали вернуть похищенные бизнесменом Константином Малофеевым деньги — 120 биткоинов или почти 990 тысяч долларов. Сам предприниматель отрицает причастность к этому происшествию.

Анонимки поступили в суды в Кировском, Красногвардейском, Московском, Пушкинском и Центральном районах. Здания осмотрели 89 сотрудников полиции. Ничего опасного обнаружено не было. По факту случившегося ведется проверка.

Ранее мы писали, что аноним заминировал офис Росбанка на канале Грибоедова.

Фото: Piter.TV