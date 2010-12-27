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Аноним заминировал офис Росбанка на канале Грибоедова
Сегодня, 11:21
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Alena_Zinovieva

Аноним заминировал офис Росбанка на канале Грибоедова

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Здание проверяют специалисты экстренных служб.

Утром 26 сентября неизвестный сообщил о бомбе в офисе Росбанка, расположенного в доме №113. Об этом пишет ТАСС.

После звонка анонима на место предполагаемого происшествия выехали сотрудники экстренных служб. Из здания вывели клиентов и персонал. Рядом с Росбанком находится стоматология. Ее, по всей видимости, также эвакуировали.

Очевидцы сообщили о толпе людей, которой пришлось идти прямо по проезжей части вдоль канала из-за того, что тротуар огородили специальными лентами.

Ранее мы писали, что анонимы из Сан-Франциско "заминировали" четыре школы в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: анонимный звонок, росбанк, сообщение о бомбе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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