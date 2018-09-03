Анонимы из Сан-Франциско "заминировали" четыре школы в Петербурге

В учебные заведения поступили сообщения с угрожающим текстом.

В понедельник, 23 сентября, занятия в четырех школах Красносельского и Калининского районов Петербурга были прерваны из-за угроз минирования. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

В период с 11:30 до 12:10 на электронные адреса учебных заведений поступили несколько сообщений с текстом: "Соскучились, да? В вашей помойке заложено взрывное устройство! Корпус из пластика, оно само ничем не пахнет, так, что ни собаки, ни металлодетекторы вам не помогут. Встретимся в аду!".

Правоохранителям удалось выяснить по IP-адресу, что письма были отправлены из Сан-Франциско (США), а для передачи данных использовался браузер Tor.

Из четырех школ эвакуировали 4896 человек. Осмотр зданий продолжался до 14 часов. Было задействовано 23 сотрудника МВД. Ничего подозрительного не обнаружено.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Ведется расследование.

Браузер Tor – это система прокси-серверов, позволяющая устанавливать анонимное сетевое соединение, защищенное от прослушивания. По сети виртуальных туннелей можно осуществить передачу данных в зашифрованном виде.

Ранее мы писали, что робот-матерщинник пообещал расстрелять школу на Васильевском острове.

Фото: Piter.TV