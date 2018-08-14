Робот-матерщинник пообещал расстрелять школу на Васильевском острове

Анонимный звонок поступил из Швеции.

Во вторник, 17 сентября, около 07:18 в полицию Петербурга поступил анонимный звонок. На том конце провода правоохранители услышали робота, который заявил "Раз…у, расстреляю школу №2". Об этом сообщает АН "Оперативное перекрытие".

Речь шла об учебном заведении на Наличной улице. Стражи порядка немедленно выехали на место предполагаемого происшествия. Эвакуация не проводилась, поскольку здание на этот момент было еще пустым.

Осматривали школу девять сотрудников МВД. Подозрительных лиц, взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было. В 09:11 полицейские покинули школу.

Позже было установлено, что анонимный звонок поступил из Швеции. Аудиозапись передали в следственные органы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Ранее мы писали, что аноним угрожал отравить воду в Петербурге сибирской язвой.

Фото: Piter.TV