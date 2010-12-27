Неизвестный грозился отравить Петербург сибирской язвой

После сообщения анонимов были осмотрены шесть объектов "Водоканала Санкт-Петербурга".

Как сообщили в АН "Оперативное прикрытие", накануне в ситуационный центр "Водоканала" поступило электронное письмо, где сообщалось, что в полдень пятницы, 13 сентября в питьевую воду петербуржцев попадут споры сибирской язвы. Заражению могла подвергнуться вода на четырех водопроводных станциях: Главной, Волковской, Зеленогорской и Южной.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели шесть объектов предприятия в четырех районах города: Центральном, Фрунзенском, Курортном и Невском.

Посторонних предметов и устройств, а также взрывчатых веществ найдено не было. Резервуары с водой не были повреждены. Эвакуация сотрудников предприятия не потребовалась.

В дальнейшем с результатами проверки ознакомятся следственные органы.

Ранее нам стало известно, как в реабилитационных центрах Ленобласти прошли обыски.

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