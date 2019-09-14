В реабилитационных центрах Ленобласти прошли обыски

Теперь известно, что через силу в Петербурге и Ленобласти содержались более 50 человек со всей России.

О результатах обысков в Петербурге и Ленобласти рассказали в пресс-службе СК РФ в минувшую пятницу, 13 сентября. Сотрудники областного Следкома возбудили уголовное дело в отношении так называемых частных центров медицинской реабилитации. Выяснилось, что от лица таких организаций действовали лица, которые навязывали свои услуги людям, страдающим от алкогольной и других зависимостей.

Следствие предполагает, что мужчин, женщин и несоверешеннолетних размещали в частных домах, где их удерживали, причем с нарушениями санитарных норм. За это с родственников "пациентов" собирали плату, 40-100 тыс рублей в месяц.

Видео: Следственный комитет РФ / YouTube