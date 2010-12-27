Германия выдала России обвиняемого в разбое петербуржца

В 2009 году мужчина вместе с сообщниками ограбил сейфовое хранилище одного из банков.

В пятницу, 13 сентября, из Германии по требованию Генеральной прокуратуры РФ экстрадировали главу ОПГ, который обвиняется в разбое. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, летом 2009 года Георгий Кобахидзе создал и возглавил организованную группу в составе 7 человек помимо него. Мужчина заключил с петербургским банком договор на аренду индивидуального банковского сейфа, при этом предъявил поддельный паспорт. Снять сейф злоумышленнику понадобилось для того, чтобы изучить расположение помещений банка и сейфовое хранилище.

Через три дня Кобахидзе пришел в банк с остальными членами банды и вместе с сотрудником прошел к сейфам. Там мужчина напал на сопровождающего и потребовал от него ключи от хранилища. Потерпевший успел нажать на кнопку сигнализации, но после этого главарь организованной группы ударил его и пристегнул к решетке. После этого нарушитель завладел ключами и позвал сообщников с помощью рации. Злоумышленники вскрыли ломом 20 сейфовых ячеек и похитили 23 млн рублей клиентов банка.

Георгий Кобахидзе скрылся от следствия, и его объявили в международный розыск. По сообщению НЦБ Интерпола Германии, стало известно, что мужчину задержали на территории зарубежного государства. Разбойника доставили в Россию, уголовное дело в отношении него находится в производстве Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями 500 тысяч россиян.

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