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СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями 500 тысяч россиян
Сегодня, 12:29
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nastya960

СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями 500 тысяч россиян

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о данным источника, злоумышленники перевели накопления из Пенсионного фонда России (ПФР) в частные ПФ.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на мошенничество с пенсионными накоплениями 500 тыс. россиян. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным источника, злоумышленники перевели накопления из Пенсионного фонда России (ПФР) в частные ПФ. Ущерб мог составить миллиарды рублей. Как отметило издание, с 2017 по 2018 год неизвестные подделывали заявления граждан о переводе денег в НПФ. Все документы были нотариально заверены, но подписи и печати оказались подделкой.

По данным газеты, в покушении на мошенничество подозревают агентов, которые оказывали услуги НПФ.

Ранее ПФР предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений.

Теги: мошенничество, пенсионный фонд, пенсия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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