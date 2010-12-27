СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями 500 тысяч россиян

о данным источника, злоумышленники перевели накопления из Пенсионного фонда России (ПФР) в частные ПФ.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на мошенничество с пенсионными накоплениями 500 тыс. россиян. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным источника, злоумышленники перевели накопления из Пенсионного фонда России (ПФР) в частные ПФ. Ущерб мог составить миллиарды рублей. Как отметило издание, с 2017 по 2018 год неизвестные подделывали заявления граждан о переводе денег в НПФ. Все документы были нотариально заверены, но подписи и печати оказались подделкой.

По данным газеты, в покушении на мошенничество подозревают агентов, которые оказывали услуги НПФ.