ПФР предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений

Если накопления пенсионера будут ниже порога, то он получит всю сумму сразу, а не в виде ежемесячных выплат.

Пенсионный фонд России предложил поднять пороговую сумму накоплений. Если накопления пенсионера будут ниже порога, то он получит всю сумму сразу, а не в виде ежемесячных выплат. Об этом сообщил РБК со ссылкой на письмо с предложениями ПФР, которое было разослано Министерством труда в заинтересованные ведомства.

ПФР хочет назначать накопительную часть пенсии только тем гражданам, у которых будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.

Если данное предложение будет реализовано, то доля пенсионеров, получающих единовременную выплату, возрастет.

Ранее Минтруд предложил добавить новые основания для назначения досрочной пенсии.