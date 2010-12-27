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ПФР предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений
Сегодня, 9:00
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nastya960

ПФР предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений

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Если накопления пенсионера будут ниже порога, то он получит всю сумму сразу, а не в виде ежемесячных выплат.

Пенсионный фонд России предложил поднять пороговую сумму накоплений. Если накопления пенсионера будут ниже порога, то он получит всю сумму сразу, а не в виде ежемесячных выплат. Об этом сообщил РБК со ссылкой на письмо с предложениями ПФР, которое было разослано Министерством труда в заинтересованные ведомства.

ПФР хочет назначать накопительную часть пенсии только тем гражданам, у которых будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.

Если данное предложение будет реализовано, то доля пенсионеров, получающих единовременную выплату, возрастет.

Ранее Минтруд предложил добавить новые основания для назначения досрочной пенсии.

 

 

 

 

Теги: пенсия, пфр
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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