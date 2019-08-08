Минтруд предложил добавить новые основания для назначения досрочной пенсии

В ведомстве предложили учитывать период обучения, день сдачи крови и совмещение отпуска с учебой при назначении досрочной пенсии.

Министерство труда России предложило внести изменения в постановление, по которому досрочно назначается страховая пенсия по старости. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Представители Минтруда предложили учитывать период обучения на курсах повышения квалификации, период исполнения государственных или общественных обязанностей. Также могут быть учтены дни сдачи крови и ее компонентов и период совмещения работы с обучением.

Сейчас в стаж включаются периоды получения пособия по государственному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности, время ежегодного основного и дополнительного отпусков.

Новый проект сейчас находится на стадии общественного обсуждения.

Ранее ОНФ предложил Минтруду разрешить россиянам иногда работать удаленно.

Видео: Piter.TV