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Минтруд предложил добавить новые основания для назначения досрочной пенсии

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В ведомстве предложили учитывать период обучения, день сдачи крови и совмещение отпуска с учебой при назначении досрочной пенсии.

Министерство труда России предложило внести изменения в постановление, по которому досрочно назначается страховая пенсия по старости. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Представители Минтруда предложили учитывать период обучения на курсах повышения квалификации, период исполнения государственных или общественных обязанностей. Также могут быть учтены дни сдачи крови и ее компонентов и период совмещения работы с обучением.

Сейчас в стаж включаются периоды получения пособия по государственному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности, время ежегодного основного и дополнительного отпусков.

Новый проект сейчас находится на стадии общественного обсуждения. 

Ранее ОНФ предложил Минтруду разрешить россиянам иногда работать удаленно.

Видео: Piter.TV

Теги: досрочная пенсия, минтруд, пенсия
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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