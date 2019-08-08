ОНФ предложил Минтруду разрешить россиянам иногда работать удаленно

ОНФ хочет добавить в 16 главу Трудового кодекса (о режиме рабочего времени) такое понятие как "временная удаленная работа".

Представители "Общероссийского народного фронта" обратились в Минтруд и предложили разрешить сотрудникам иногда работать удаленно. Об этом сообщила газета "Известия".

ОНФ хочет добавить в 16 главу Трудового кодекса (о режиме рабочего времени) такое понятие как "временная удаленная работа". Авторы данного предложения хотят дать возможность людям работать из дома, если, например, на дороге большие пробки или по каким-то личным обстоятельствам.

По информации СМИ, Минтруд уже получил письмо от ОНФ, его рассмотрят в установленный срок.

Ранее Минтруд предложил сделать программу маткапитала бессрочной.

Видео: Piter.TV