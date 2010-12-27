Минтруд предложил сделать программу маткапитала бессрочной

Программа маткапитала на сегодняшний день продлена до 2021 года.

В Министерстве труда России предложили сделать программу материнского капитала бессрочной. Об этом рассказал "РИА Новости" первый замглавы ведомства Алексей Вовченко.

Программа маткапитала на сегодняшний день продлена до 2021 года. Однако, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко планирует продлить выплаты минимум до 2025 года.

Большая часть россиян (78%) поддерживают продление программы, особенно этот вопрос актуален среди людей 25-34 лет (84%). Но есть и те (21%), кто считает, что эта программа нужна только малообеспеченным.

Программа материнского капитала была введена в России в 2007 году. Деньги выдаются за второго или последующего ребенка. Сейчас размер капитала составляет 452 тыс. рублей.

Госдума: с 1 января 2020 года детские пособия будут выплачиваться до трех лет.