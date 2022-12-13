В субботу лжеминер "атаковал" ТРЦ "Галерея"

Эвакуация не проводилась.

В Центральном районе в субботу, 21 января, злоумышленник "заминировал" ТРЦ "Галерея". В результате действий хулигана никто не пострадал.

По информации Piter.tv, неизвестный отправил анонимное письмо на электронную почту торгового центра. В нем он рассказал, что в здании на Лиговском проспекте, 30, спрятана бомба.

Оперативники осмотрели ТРЦ "Галерея", но ничего опасного там не нашли. Эвакуация не проводилась.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция разыскивает "шутника".

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Фото: Piter.tv