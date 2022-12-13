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На крыльце больницы в Колпино молодой мужчина проломил голову женщине
Сегодня, 10:09
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На крыльце больницы в Колпино молодой мужчина проломил голову женщине

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Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии.

В Колпино злоумышленник избил женщину на крыльце больницы. Инцидент произошел накануне, 21 января, днем. 

По информации Piter.tv, пострадавшая сама добралась до приемной. Она попросила помощи у медиков. У нее была пробита голова и сломана нога. 

Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии. У 35-летней пострадавшей диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, субдуральную гематому, закрытый перелом большой берцовой кости правой голени со смещением.

Пострадавшая обратилась в полицию. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося и разыскивают обидчика женщины.

Ранее на Piter.tv: на Думской молодые люди избили иностранца.

Фото: Piter.tv

Теги: колпино, нападение, напал в больнице, полиция, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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