На крыльце больницы в Колпино молодой мужчина проломил голову женщине

Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии.

В Колпино злоумышленник избил женщину на крыльце больницы. Инцидент произошел накануне, 21 января, днем.

По информации Piter.tv, пострадавшая сама добралась до приемной. Она попросила помощи у медиков. У нее была пробита голова и сломана нога.

Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии. У 35-летней пострадавшей диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, субдуральную гематому, закрытый перелом большой берцовой кости правой голени со смещением.

Пострадавшая обратилась в полицию. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося и разыскивают обидчика женщины.

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Фото: Piter.tv