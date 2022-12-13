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На Думской молодые люди избили иностранца

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Они отобрали у него 120 тыс. рублей.

В центре Петербурга несколько хулиганов напали на иностранца. Инцидент произошел на Думской улице. Об этом сообщили в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

Злоумышленники избили туриста, а затем отняли у него деньги. Ущерб составил 120 тыс. рублей.

Пострадавший обратился в полицию. Правоохранители задержали дебоширов на набережной канала Грибоедова. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: из квартиры на Серебристом бульваре в больницу привезли двух подростков с пеной изо рта.

Видео: Телеграм / Раньше всех. Петербург

Теги: видео нападения, драка, думская улица, напали на туриста, ограбление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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