Рейс из Сочи в Петербург экстренно приземлился в Самаре из-за сообщения о бомбе

Экипаж подал сигнал бедствия и запросил экстренную посадку.

Вечером 9 марта направлявшийся из Петербурга в Сочи самолет экстренно приземлился в аэропорту Самары. Об этом пишет "Интерфакс".

По данным информационного агентства, Boeing авиакомпании "Победа" подал сигнал бедствия и запросил экстренную посадку. В 19:15 самолет приземлился в аэропорту Курумоч. На борту находились 166 пассажиров.

Отмечается, что экипаж получил анонимный сигнал о якобы заложенном на борту взрывном устройстве. Аналогичные сообщения получили экипажи рейсов "Хабаровск – Москва" и "Петербург – Екатеринбург". Опасных грузов на борту не обнаружили.

Ранее стали известны личности погибших во время крушения самолета под Петербургом.

Фото: pexels.com