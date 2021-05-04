Стали известны личности погибших во время крушения самолета под Петербургом

В момент происшествия за штурвалом находился пожилой петербуржец.

Стражам порядка удалось установить личности пилота и пассажира разбившегося под Петербургом самолета. По факту трагедии в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР завели уголовное дело.

Автожир (винтокрылый летательный аппарат) марки "Казачок" потерпел крушение между деревнями Потанино и Весь. В этот момент на борту находились двое мужчин, они погибли на месте.

Как стало известно Piter.TV, в пассажирском кресле легкомоторного самолета находился 40-летний гражданин Азербайджана. Управлял автожиром 61-летний житель Петербурга.

Согласно сведениям ФГУП "Госкорпорация аэронавигации - Северо-Запад", самолет принадлежал пенсионеру из Московской области. В пресс-службе Западного межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР отметили, что полет не был санкционирован, отсутствовало свидетельство о летной годности самолета.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Фото: пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР