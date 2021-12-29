Лжеминер из Ирана распугал посетителей ресторана на Витебском

Незнакомец сообщил, что в сумке одной из посетительниц бомба, и она взорвется через 30 минут.

Вечером 6 февраля ужин посетителей ресторана на Витебском проспекте прервался из-за звонка лжеминера из Ирана. Об этом стало известно Piter.TV.

Звонок поступил с иранского номера. Незнакомец сообщил, что в сумке одной из посетительниц бомба, и она взорвется через 30 минут.

Сотрудники полиции оперативно прибыли на место и проверили вещи посетителей и все помещения заведения. На улицу вывели 200 человек, включая персонал. Опасных предметов обнаружено не было.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее "Алексей Навальный" сообщил о минировании офисов "Яндекса" и "ВКонтакте" в Петербурге.

Фото: Piter.TV