В Петербурге и Москве массово эвакуировали суды. Проверка продолжается

Суммарно свою работу приостановили более десятка учреждений в двух столицах.

Всего из-за анонимных сообщений о "минировании" эвакуировать пришлось сотни человек. Как сообщила объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга, днем 28 ноября, работа временно была приостановлена в Кировском, 1-ом Западном окружном военном, городском гарнизонном военном, Смольнинском и Пушкинском судах.

Ранее сообщения об эвакуации поступали в Красногвардейский, Московский, Фрунзенский и Санкт-Петербургский городской суды. Проверки помещений продолжаются. Анонимы назначили цену отсутствию писем о "минировании" – 120 биткоинов. Упоминаемый в рассылке Константин Малофеев обратился в ФСБ по данному вопросу.

К четвертому часу дня сотрудники экстренных служб проверили Фрунзенский, Санкт-Петербургский городской, Пушкинский и Красногвардейский районные суды.

В Москве пришлось приостановить работу в Тверском, Мещанском, Останкинском и Басманном судах. На улицу вынужденно вышли порядка 400 человек.

Фото, видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга, Piter.TV