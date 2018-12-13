В Петербурге снова массово эвакуируют торговые центры

Эвакуацию также проводили в БЦ "Лахта" и "Лахта-2".

В Петербурге эвакуируют "Атлантик Сити" и "Невский центр", сообщают очевидцы в соцсетях.

Из-за анонимных звонков посетителям и работникам пришлось покинуть "МЕГА Дыбенко", "Галерею" и "Парк Хаус". Эвакуацию также проводили в БЦ "Лахта" и "Лахта-2". В 17 часов очевидцы сообщили об эвакуации ТРК "Радуга".

В пресс-службе "Радуги" прокомментировали слухи об эвакуации:

Сегодня днем в ТК "Невский Центр" поступило анонимное сообщение о минировании, после чего была проведена эвакуация посетителей и сотрудников. После проверки, проведенной правоохранительными органами с привлечением кинологической службы, информация о минировании не подтвердилась.

С 15.52 ТК "Невский Центр" вновь открыли для посетителей. Сейчас он работает в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что на пересечении Бухарестской и Славы сломался светофор, образовалась огромная пробка.

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