В Петербурге снова массово эвакуируют торговые центры

В Петербурге эвакуируют "Атлантик Сити" и "Невский центр", сообщают очевидцы в соцсетях.
Из-за анонимных звонков посетителям и работникам пришлось покинуть "МЕГА Дыбенко", "Галерею" и "Парк Хаус". Эвакуацию также проводили в БЦ "Лахта" и "Лахта-2". В 17 часов очевидцы сообщили об эвакуации ТРК "Радуга".
В пресс-службе "Радуги" прокомментировали слухи об эвакуации:
Сегодня днем в ТК "Невский Центр" поступило анонимное сообщение о минировании, после чего была проведена эвакуация посетителей и сотрудников. После проверки, проведенной правоохранительными органами с привлечением кинологической службы, информация о минировании не подтвердилась.
С 15.52 ТК "Невский Центр" вновь открыли для посетителей. Сейчас он работает в обычном режиме.
Ранее сообщалось, что на пересечении Бухарестской и Славы сломался светофор, образовалась огромная пробка.
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВК.
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