На пересечении Бухарестской и Славы сломался светофор, образовалась огромная пробка

Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Днем 7 мая петербуржцы сообщили о поломке светофора на пересечении Бухарестской улицы и проспекта Славы. Из-за этого на перекрестке образовалась огромная пробка, в которой стоит и частный транспорт, и общественный. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

На записи видно, что на месте поломки светофора работают сотрудники ДПС, которые пытаются разрешить ситуацию. Машины, автобусы и трамваи стоят во всех направлениях. Очевидцы советуют автомобилистом тщательнее выбирать маршрут, чтобы тоже не оказаться в пробке.

Ранее мы писали, что "Невероятные приключения пенсионеров в России" закончились аварией на Лейтенанта Шмидта.

Видео: Piter.TV