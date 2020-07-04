На Маршала Казакова заметили дымящийся автобус

В субботу, 4 июля, на улице Маршала Казакова заметили дымящийся автобус. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".
Очевидцы отметили, что автобус остановился на правой полосе. Также проезжавшие рассказали, что огня не видно. В комментариях к видеозаписи предположили, что проблема могла быть в двигателе.
Подробности случившегося на данный момент неизвестны.
Ранее мы писали, что Audi столкнулась с минивэном у Парашютной улицы.
Видео: vk.com/spb_today
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