Audi столкнулась с минивэном у Парашютной улицы

Легковушка получила серьезные повреждения.

В пятницу вечером, 3 июля, Audi столкнулась с минивэном на КАД у съезда на Парашютную улицу. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

В результате ДТП Volkswagen, получивший удар в задний бампер, въехал в дорожные ограждения. На фотографиях также видно, что легковушка получила серьезные повреждения капота и переднего бампера.

Ранее мы писали, что начинающий водитель не справилась с управлением и въехала в припаркованные машины на Съезжинской улице.

Фото: vk.com/spb_today