Audi столкнулась с минивэном у Парашютной улицы

В пятницу вечером, 3 июля, Audi столкнулась с минивэном на КАД у съезда на Парашютную улицу. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".
В результате ДТП Volkswagen, получивший удар в задний бампер, въехал в дорожные ограждения. На фотографиях также видно, что легковушка получила серьезные повреждения капота и переднего бампера.
Ранее мы писали, что начинающий водитель не справилась с управлением и въехала в припаркованные машины на Съезжинской улице.
Фото: vk.com/spb_today
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