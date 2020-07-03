Начинающий водитель не справилась с управлением и въехала в припаркованные машины на Съезжинской улице

Машина едва не опрокинулась.

В редакцию Piter.TV попала видеозапись с камер наблюдения: на Съезжинской улице произошло ДТП.

На кадрах видно, как водитель двигается по улице, затем начинает "уходить" правее и в конечном итоге въезжает в припаркованные машины. Кроссовер едва не опрокидывается и застревает на двух колесах. Сообщается, что на автомобиле был знак "начинающий водитель". По всей видимости, девушка не справилась с управлением. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее мы писали, что появилось видео момента аварии на углу Савушкина и Туристкой.

Видео: Piter.TV