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Начинающий водитель не справилась с управлением и въехала в припаркованные машины на Съезжинской улице

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Машина едва не опрокинулась.

В редакцию Piter.TV попала видеозапись с камер наблюдения: на Съезжинской улице произошло ДТП. 

На кадрах видно, как водитель двигается по улице, затем начинает "уходить" правее и в конечном итоге въезжает в припаркованные машины. Кроссовер едва не опрокидывается и застревает на двух колесах. Сообщается, что на автомобиле был знак "начинающий водитель". По всей видимости, девушка не справилась с управлением. По предварительной информации, никто не пострадал. 

Ранее мы писали, что появилось видео момента аварии на углу Савушкина и Туристкой.

Видео: Piter.TV 

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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