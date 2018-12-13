"Невероятные приключения пенсионеров в России" закончились аварией на Лейтенанта Шмидта

Две иномарки столкнулись перед речным судном "Русич-11".

Днем 7 мая в центре Петербурга произошло ДТП. По словам очевидцев, на набережной Лейтенанта Шмидта, перед речным судном "Русич-11", столкнулись две иномарки. На одной из них можно увидеть наклейку с эпичной надписью "Невероятные приключения пенсионеров в России". В сети появилась фотография с места происшествия.

Судя по повреждениям машин, Volkswagen с наклейками на корпусе врезался в BMW. Так, закончились "Невероятные приключения пенсионеров в России". Свидетели аварии сообщают, что никто не пострадал. "Все целы, здоровы", — написал автор поста ВКонтакте.

Ранее мы писали, что на Пулковском шоссе столкнулись две иномарки: одна врезалась в столб, другая улетела в кювет.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб