ДТП с дракой и криками произошло в субботу утром на проспекте Энтузиастов

Водитель одной из иномарок пытался сбежать с места аварии.

Утром в субботу, 6 ноября, в Красногвардейском районе произошла "шумная" авария. После столкновения двух автомобилей водитель одного из них устроил дебош на дороге. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Известно, что одна из машин отлетела от удара в забор. Свидетель рассказал, что владелец красной иномарки решил оказать сотрудникам ДПС сопротивление. Он начал кричать и драться, а после и вовсе решил сбежать.

Подробности инцидента уточняются. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Муринской дороге в ДТП пострадал пешеход.

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