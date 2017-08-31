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На Муринской дороге в ДТП пострадал пешеход
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На Муринской дороге в ДТП пострадал пешеход

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С серьезными травмами женщина попала в Елизаветинскую больницу.

В пятницу, 5 ноября, в Мурино произошла авария, в результате которой местную жительницу госпитализировали. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

ДТП произошло на перекрестке Муринской дороги и Пейзажной улицы. Водитель сбил женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по "зебре". Владелец легковушки с места аварии скрылся. Пострадавшую забрала карета "скорой помощи". Теперь женщине предстоит пройти лечение в Елизаветинской больнице.

Подробности случившегося уточняются. Проходит проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на трассе "Кола" в ДТП погиб военный.

Фото: Piter.tv

Теги: дтп мурино, муринская дорога, пешеход
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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