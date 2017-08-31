На Муринской дороге в ДТП пострадал пешеход

С серьезными травмами женщина попала в Елизаветинскую больницу.

В пятницу, 5 ноября, в Мурино произошла авария, в результате которой местную жительницу госпитализировали. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

ДТП произошло на перекрестке Муринской дороги и Пейзажной улицы. Водитель сбил женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по "зебре". Владелец легковушки с места аварии скрылся. Пострадавшую забрала карета "скорой помощи". Теперь женщине предстоит пройти лечение в Елизаветинской больнице.

Подробности случившегося уточняются. Проходит проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на трассе "Кола" в ДТП погиб военный.

Фото: Piter.tv