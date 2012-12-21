На трассе "Кола" в ДТП погиб военный

За рулем иномарки был 52-летний мужчина, который неоднократно привлекался за превышение скорости.

Стало известно, что 4 ноября на съезде с трассы "Магистральная" на "Колу" кроссовер Haval врезался в автомобиль "Лада Гранта". В аварии погиб пассажир отечественного автомобиля. Об этом сообщают в региональном Главке.

По данным Главка, авария произошла на нерегулируемом перекрёстке 122-го километра автодороги "Магистральная". Иномарка при повороте налево не пропустила Lada Granta, после чего автомобили столкнулись. В результате аварии погиб на месте 37-летний военнослужащий, пассажир "Лады Гранта", а 23-летнего водителя госпитализировали с травмами средней тяжести. Оба военных служили в части в посёлке Ваганово.

За рулем иномарки был 52-летний петербуржце, который, по данным 47news, в этом году девять раз привлекался за превышение скорости. На данный момент на мужчину возбудили уголовное дело.

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Фото: Упрдор Северо-Запад