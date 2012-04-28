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На улице Глинки велосипедист сбил девушку на пешеходном переходе

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По предварительным данным, девушка отделалась ушибами и царапинами.

В пятницу, 5 октября, в Адмиралтейском районе Петербурга курьер доставки еды на велосипеде сбил девушку на пешеходном переходе. Об этом сообщили в Telegram-канале "Мегаполиса".

Дорожный инцидент произошел на улице Глинки. Велосипедист ехал по краю проезжей части в направлении Поцелуева моста. В это же время две девушки переходили дорогу по пешеходному переходу. 

На кадрах видеозаписи регистратора видно, что автомобили остановились, поэтому девушка начала идти, а велосипедист продолжил движение. В результате они столкнулись, девушка упала на дорогу. По предварительным данным, девушка отделалась ушибами и царапинами. Вторая девушка не пострадала. 

Ранее петербургские курьеры Delivery Club объявили забастовку. Работники недовольны условиями труда.

Видео: Telegram / Мегаполис
 

Теги: велосипедист, еда, курьер, улица глинки
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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