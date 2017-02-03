Петербургские курьеры Delivery Club объявили забастовку

Работники недовольны условиями труда.

Петербургские курьеры Delivery Club уже несколько дней снимают свои смены и бастуют из-за жестких правил компании. Об этом стало известно из информации профсоюза "Курьер" в соцсети.

К забастовке пеших доставщиков решили присоединиться автокурьеры. Работники жалуются, что их заставляют работать в чужих районах, не компенсируя при этом затраты на бензин. Также выдвигают требования по отмене штрафов за опоздания, вернуть "заблокированных" коллег.

Помимо этого руководству напоминают о погодных условиях, которые очень часто осложняют работу пеших курьеров. Сейчас озвученные требования поддерживают почти 800 доставщиков.

Профсоюз "Курьер" присоединился к требованиям недовольных работников и начал работу по данной ситуации. В случае отказа или игнорирования их требований, профсоюз будет поддерживать забастовку курьеров.

Видео: Профсоюз "Курьер" / Вконтакте