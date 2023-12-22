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Глава ЕК обвинила изменение климата и Россию в забастовках фермеров

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Урсула фон дер Ляйен оценила состояние сельскохозяйственной отрасли в ЕС.

Руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила климатические изменение и Москву во всех проблемах, с которыми столкнулись в последнее время региональные фермеры. В результате сотрудники сельскохозяйственной отрасли устраивают на территории ЕС массовые акции протеста. Об этом глава ЕК рассказала европейским депутатам в рамках выступления на пленарной сессии в Страсбурге.

Фермеры первыми ощущают на себе последствия изменения климата. Засухи и наводнения губят урожаи и домашний скот. Фермеры ощущают последствия российской войны. Инфляция, рост стоимости энергии и удобрений.

Урсула фон дер Ляйен, глава ЕK

При этом фон дер Ляйен в своей речи перед парламентариями не затронула предложение Еврокомиссии о продлении еще на год беспошлинного ввоза украинских товаров в регион. Такое решение находится в законной силе до июня 2025 года.

ЕК в феврале представит предложения по реформированию Евросоюза.

Фото и видео: YouTube / European Commission

Теги: еврокомиссия, европарламент, забастовка, урсула фон дер ляйен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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