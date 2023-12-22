ЕК в феврале представит предложения по реформированию Евросоюза

Урсула фон дер Ляйен рассказала о готовности ЕС расширяться зам счет новых участников.

Европейская комиссия в феврале 2024 года представит странам-членам предложения по реформированию ЕС для его эффективного функционирования после расширения. Соответствующей информацией глава ЕК Урсула фон дер Ляйен поделилась с коллегами на заседании пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге.

В следующем месяце Комиссия изложит свои идеи в докладе Европейскому парламенту и Совету перед дискуссией лидеров, которую организует бельгийское председательство. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Урсула фон дер Ляйен напомнила депутатам о том, что в конце прошлого года Евросоюза принял решение о начале переговоров о членстве с Украиной и Молдавией, а Грузии был предоставлен статус страны-кандидата. Дополнительно сейчас Брюссель ведет переговоры о вступлении государств Западных Балкан.

ЕК начала формирование переговорных рамок о членстве Украины в ЕС.

Фото и видео: YouTube / European Parliament