Урсула фон дер Ляйен рассказала о прогрессе в евроинтеграции Украины.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о начале проверки украинского законодательства на предмет соответствия европейскому и формирования переговорных рамок о членстве киевского режима в Евросоюз. Соответствующей информацией чиновница поделилась с коллегами на заседании пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге.

Готовясь к переговорам о вступлении, мы начинаем процесс скрининга и формируем структуру переговоров. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Руководительница ЕК добавила, что региональное содружество должно следовать политическому решению, которое было принято странами-членами на Европейском совете.

Глава Еврокомиссии призвала продолжать финансовую и военную поддержку Украины.

Фото и видео: YouTube / European Parliament