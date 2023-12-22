ЕК начала формирование переговорных рамок о членстве Украины в ЕС

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о начале проверки украинского законодательства на предмет соответствия европейскому и формирования переговорных рамок о членстве киевского режима в Евросоюз. Соответствующей информацией чиновница поделилась с коллегами на заседании пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге.
Готовясь к переговорам о вступлении, мы начинаем процесс скрининга и формируем структуру переговоров.
Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК
Руководительница ЕК добавила, что региональное содружество должно следовать политическому решению, которое было принято странами-членами на Европейском совете.
Глава Еврокомиссии призвала продолжать финансовую и военную поддержку Украины.
Фото и видео: YouTube / European Parliament
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