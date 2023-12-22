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Глава Еврокомиссии призвала продолжать финансовую и военную поддержку Украины

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Урсула фон дер Ляйен выступила на ВЭФ в Давосе.

Киевский режим  нуждается в устойчивой финансовой и военной помощи со стороны международных союзников  для противостояния России. Соответствующее заявление сделала руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Иностранка пояснила коллегам, что страны коллективного Запада должны продолжать усиливать сопротивление Вооруженных сил Украины в регионе конфликта.

Украинцам нужно предсказуемое финансирование на протяжении всего 2024 года и после. Им нужны достаточные и устойчивые поставки оружия.

Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Напомним, что Всемирный экономический форум является швейцарской неправительственной организацией, которая в ежегодном режиме проводит встречи. На этих мероприятиях обсуждаются актуальные вопросы внешней политики, экономики и общественной жизни.

Глава Еврокомиссии завершила свое выступление под собачий лай.

Фото и видео: YouTube / European Commission

Теги: военная помощь, всемирный экономический форум, всу, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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