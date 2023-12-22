Урсула фон дер Ляйен выступила на ВЭФ в Давосе.

Киевский режим нуждается в устойчивой финансовой и военной помощи со стороны международных союзников для противостояния России. Соответствующее заявление сделала руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Иностранка пояснила коллегам, что страны коллективного Запада должны продолжать усиливать сопротивление Вооруженных сил Украины в регионе конфликта.

Украинцам нужно предсказуемое финансирование на протяжении всего 2024 года и после. Им нужны достаточные и устойчивые поставки оружия. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Напомним, что Всемирный экономический форум является швейцарской неправительственной организацией, которая в ежегодном режиме проводит встречи. На этих мероприятиях обсуждаются актуальные вопросы внешней политики, экономики и общественной жизни.

Глава Еврокомиссии завершила свое выступление под собачий лай.

Фото и видео: YouTube / European Commission