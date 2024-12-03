В Германии почти сто тысяч работников Volkswagen вышли на забастовки

Акции протеста направлены против "жестоких планов правления Volkswagen" закрыть часть производства и сократить сотрудников.

В Германии почти сто тысяч работников автоконцерна Volkswagen вышли на забастовки. Об этом сообщает издание Handelsblatt.

Акции протеста, направленные против "жестоких планов правления Volkswagen" закрыть часть производства и сократить сотрудников, начались 2 декабря и закончились с началом следующей утренней смены. Они прошли в Вольфсбурге, Баунтале, Цвиккау и Ганновере.

Отмечается, что следующий раунд переговоров между концерном и профсоюзом IG Metall назначен на 9 декабря. Напомним, в конце октября 2024 года руководство Volkswagen объявило о планах закрыть как минимум три завода в Германии и тем самым сократить десятки тысяч рабочих мест.

Ранее мы сообщали, что в Тбилиси за время протестов пострадали более 110 сотрудников МВД.

Видео: Telegram / РИА Новости