Петербуржцы не могут разъехаться на перекрестке проспектов Непокоренных и Гражданского

Все дело в сломанных светофорах.

Вечером в четверг, 4 июня, петербуржцы поделились фотографией ситуации на перекрестке проспектов Непокоренных и Гражданского: там сломались светофоры.

Очевидцы утверждают, что такая ситуация происходит каждое лето, но зимой светофоры работают исправно. В комментариях напомнили, что на перекрестке стоят знаки приоритета. Некоторые петербуржцы удивлены, почему водители сразу не вызвали сотрудников ГИБДД, чтобы те регулировали движение.

Знаки приоритета просто так стоят, видимо. отметил комментатор. Будет у тебя "уступи дорогу" и будешь стоять до ночи, как и весь проспект, слишком много машин там. ответил петербуржец.

Ранее мы писали, что на площади Льва Толстого сбили велосипедиста.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте