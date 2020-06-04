На площади Льва Толстого сбили велосипедиста

Молодой человек, судя по кадрам, не пострадал.

Как стало известно Piter.TV, вечером в четверг, 4 июня, на площади Льва Толстого произошло ДТП.

В редакцию попали кадры с камер видеонаблюдения: авто поворачивает направо и, по всей видимости, не замечает велосипедиста. Молодой человек скатывается по капоту и падает. Видно, что он встает и разговаривает с водителем. Чем закончилась ситуация, неизвестно. Однако можно предположить, что велосипедист не пострадал сильно.

Ранее мы писали, что на перекрестке Вознесенского и Казанской произошло ДТП с такси.

Видео: Piter.TV