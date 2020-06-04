  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 21:38
99
smirenny
Код вставки плеера

На площади Льва Толстого сбили велосипедиста

0 0

Молодой человек, судя по кадрам, не пострадал.

Как стало известно Piter.TV, вечером в четверг, 4 июня, на площади Льва Толстого произошло ДТП. 

В редакцию попали кадры с камер видеонаблюдения: авто поворачивает направо и, по всей видимости, не замечает велосипедиста. Молодой человек скатывается по капоту и падает. Видно, что он встает и разговаривает с водителем. Чем закончилась ситуация, неизвестно. Однако можно предположить, что велосипедист не пострадал сильно. 

Ранее мы писали, что на перекрестке Вознесенского и Казанской произошло ДТП с такси.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии