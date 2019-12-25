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На перекрестке Вознесенского и Казанской произошло ДТП с такси
Сегодня, 20:47
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smirenny

На перекрестке Вознесенского и Казанской произошло ДТП с такси

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Очевидцы сообщили, что сильно никто не пострадал.

Вечером в четверг, 4 июня, в соцсети появилось сообщение, что в 12:30 на перекрестке Вознесенского проспекта и Казанской улицы произошло ДТП. 

Как сообщили очевидцы, столкнулись такси и "БМВ". Предполагается, что водитель такси решил "проскочить" перед "Газелью", но что-то пошло не так. Также свидетели уточнили, что в аварии никто сильно не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются. 

Ранее мы писали, что "Газель" толкнула кроссовер на пешеходном переходе Богатырского и Байконурской.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте

Теги: авария, авария с такси, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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