"Газель" толкнула кроссовер на пешеходном переходе Богатырского и Байконурской

Кроссовер едва не сбил пешехода.

Вечером в четверг, 4 июня, Piter.TV получил запись с камер видеонаблюдения на перекрестке Богатырского проспекта и Байконурской улицы, там произошло ДТП.

На кадрах видно, как машины стоят на светофоре, пешеход начинает движение, но тут в крайний левый кроссовер въезжает "Газель", из-за чего автомобиль проезжает вперед. Женщина-пешеход едва успевает отскочить. Судя по кадрам, никто не пострадал.

Ранее мы писали, что на улице Композиторов произошло ДТП с трамваем.

Видео: Piter.TV