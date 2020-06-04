"Газель" толкнула кроссовер на пешеходном переходе Богатырского и Байконурской

Вечером в четверг, 4 июня, Piter.TV получил запись с камер видеонаблюдения на перекрестке Богатырского проспекта и Байконурской улицы, там произошло ДТП.
На кадрах видно, как машины стоят на светофоре, пешеход начинает движение, но тут в крайний левый кроссовер въезжает "Газель", из-за чего автомобиль проезжает вперед. Женщина-пешеход едва успевает отскочить. Судя по кадрам, никто не пострадал.
Ранее мы писали, что на улице Композиторов произошло ДТП с трамваем.
Видео: Piter.TV
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