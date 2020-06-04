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"Газель" толкнула кроссовер на пешеходном переходе Богатырского и Байконурской

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Кроссовер едва не сбил пешехода.

Вечером в четверг, 4 июня, Piter.TV получил запись с камер видеонаблюдения на перекрестке Богатырского проспекта и Байконурской улицы, там произошло ДТП. 

На кадрах видно, как машины стоят на светофоре, пешеход начинает движение, но тут в крайний левый кроссовер въезжает "Газель", из-за чего автомобиль проезжает вперед. Женщина-пешеход едва успевает отскочить. Судя по кадрам, никто не пострадал. 

Ранее мы писали, что на улице Композиторов произошло ДТП с трамваем.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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